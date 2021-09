Spitzenreiter SV Binningen hat am siebten Spieltag der Fußball-Kreisliga B Nord eine vermeintlich einfache Pflichtaufgabe gegen Kellerkind Bruttig-Fankel zu lösen. Weit höhere Stolpergefahr besteht für Verfolger Hambuch in Auderath. Die SG Uhler/Kastellaun hat an diesem Wochenende spielfrei.