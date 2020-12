Simmern/Cochem

Am ersten Spieltag der Kreisliga B Nord behielt in jeder Partie die Gastgeber die Oberhand. Sieben Heimsiege stehen zu Buche. Am deutlichsten gewann Aufsteiger Auderath gegen Ehrbachtal. Die Eifeler sind der erste Tabellenführer der Saison. Die Partien im Überblick: