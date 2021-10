Am siebten Spieltag der Fußball-Kreisliga B Nord behält der SV Binningen seine weiße Weste und bleibt unangefochten an der Spitze. Verfolger Hambuch schrieb in Auderath eine unrühmliche Geschichte. Die Partie in Auderath wurde nach einem Flaschenwurf von einem Hambucher „Fan“ abgebrochen. Spielfrei hatte die SG Uhler/Kastellaun.