Archivierter Artikel vom 16.10.2020, 15:20 Uhr

5:0 gegen TuS Ellern: Viertäler Oberwesel II ist Spitzenreiter

In einer vorgezogenen Partie des siebten Spieltags der B Süd hatte die SG Viertäler Oberwesel II keine Probleme beim 5:0 (2:0) in Winzberg mit dem Gast TuS Ellern. Spätestens nach einer guten Stunde, als Joker Oliver Henning per Doppelschlag innerhalb von 150 Sekunden von 2:0 auf 4:0 stellte, war die Partie entschieden. Oberwesel II übernahm die Tabellenführung. Dementsprechend zufrieden war Trainer Mirko Altmaier mit dem Auftritt seiner Elf: „Der Sieg geht so in Ordnung, da wir sehr wenig Chancen zugelassen haben. Allerdings ist das Ergebnis am Ende um ein, zwei Tore zu hoch ausgefallen.“