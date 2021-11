46-jähriger Özcep trifft für Rheinböllen II beim 3:2 gegen Biebertal II

In der Fußball-Kreisliga B Süd hat der Tabellenfünfte TuS Rheinböllen II das Nachholspiel bei Schlusslicht SG Biebertal/Unterkülztal II 3:2 (2:0) gewonnen.

Die erste Hälfte ging klar an die Gäste, Rheinböllen II führte verdient 2:0, auch dank eines Treffers des 46-jährigen Ex-Oberligaakteurs Ercan Özcep. Mit Blick auf die zweiten 45 Minuten gingen die Beurteilungen der Trainer aber auseinander. „Schade. Nach Umstellungen in der Pause waren wir dran, haben aber den Ausgleich nicht gemacht“, meinte Biebertals Coach Andreas Kühnreich. Für ihn wäre ein Punkt verdient gewesen. Rheinböllens Frank Henn widersprach: „Biebertal II auf Hartplatz ist schon was Besonderes. Sie hatten zwei Chancen, die sie auch genutzt haben. Für uns war es ein Arbeitssieg, aber ein verdienter.“

Tore: 0:1 Ercan Özcep (22.), 0:2 Waldemar Wisner (42.), 1:2 Marius Augustin (56.), 1:3 Flo. Bauermann (73.), 2:3 Michael Mayer (80.).

Besonderheit: Gelb-Rot für Samir Sadani (Rheinböllen II, 84.). ba