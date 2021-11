Zum sechsten Mal in Folge hat die SG Zell in der Fußball-Kreisliga A Mosel nicht verloren, aber das 3:3 in Gonzerath nach verspielter 3:0-Führung war das fünfte Remis in dem Zeitraum. So hat Zell nun wieder die Rote Laterne inne. Den Sprung auf Tabellenplatz drei verpasste Blankenrath durch die 1:3-Heimniederlage gegen den direkten Konkurrenten Moseltal Maring.