In der Fußball-Kreisliga A Mosel steht der 16. und damit letzte Spieltag vor der Winterpause an: Vorne gibt der SV Hetzerath (36 Punkte) den Ton an und hat schon sechs Punkte Vorsprung auf Veldenz/Burgen und Niederemmel. Im Abstiegskampf haben derzeit Zell, Morbach II (beide 13 Zähler) und Schlusslicht Laufeld (11 Punkte) die schlechtesten Karten. Das kann sich aber aus Zeller Sicht am Sonntag ändern. Zwei Mannschaften werden am Saisonende absteigen.