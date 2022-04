Nur zwei Partien wurden am 19. Spieltag der Fußball-Kreisliga A Mosel abgesetzt aus Witterungsgründen – darunter war das Heimspiel des SV Blankenrath gegen den SV Gonzerath. Lokalrivale SG Zell spielte in Landscheid und machte beim 3:1-Auswärtssieg einen großen Schritt in Richtung Klassenverbleib. Zell ist nun zum ersten Mal in dieser Saison als Neunter im einstelligen Tabellenbereich und hat auf den ersten Abstiegsplatz 13 sieben Zähler vor.