Zell

Am Sonntag (14.30 Uhr) ist die SG Zell/Bullay/Alf in der Fußball-Kreisliga A Mosel bei der SG Niederkail in Binsfeld zu Gast. Niederkail gewann unter der Woche das Nachholspiel in Neumagen-Dhron mit 5:1 und schob sich als Neunter in der Tabelle vor den Elften Zell. Das Auswärtsspiel des Tabellendritten SV Blankenrath beim FV Hunsrückhöhe Morbach II findet erst am Dienstag (20 Uhr) statt.