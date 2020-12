Cochem

Nach einem gelungenen Saisonstart zeigt der Trend bei den COC-Lokalrivalen SV Blankenrath und SG Zell in der Fußball-Kreisliga A Mosel langsam nach unten, vor allem die Zeller stehen vor dem sechsten Spieltag schon wieder auf einem Abstiegsplatz – und jetzt geht es am Sonntag (15 Uhr) zum Schlusslicht SG Minderlittgen nach Hupperath. Der Tabellenfünfte Blankenrath spielt am Sonntag (15 Uhr) in Binsfeld beim Viertletzten SG Niederkail.