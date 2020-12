Cochem

Zwei COC-Mannschaften spielen in dieser Saison in der Fußball-Kreisliga A Mosel – und die prallen am Samstag (18 Uhr) direkt aufeinander. So ist die Situation beim favorisierten Gastgeber SV Blankenrath und beim Außenseiter-Gast SG Zell vor dem Derby im Kirchspielstadion: