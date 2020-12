Archivierter Artikel vom 02.08.2020, 19:20 Uhr

Zell Testspiel: Zell 3:3 gegen Ober Kostenz Die Fußballer der SG Zell/Bullay/Alf (weiße Trikots, mit Lukas Mertes) haben ihr erstes Testspiel nach der Corona-Pause im Kalli-Hartmann-Stadion gegen die SG Ober Kostenz/Kappel bestritten. Die Partie zwischen dem A-Mosel-Klub Zell und dem B-Süd-Titelfavoriten Ober Kostenz endete 3:3.