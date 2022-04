Bringt die SG Zell/Bullay/ Alf den Klassenverbleib bereits am 21. von 26 Spieltagen in der Fußball-Kreisliga A Mosel in trockene Tücher? Die Antwort gibt es am Freitag, wenn der Tabellensiebte Zell (23 Punkte) den Letzten SG Laufeld (14. Platz/14 Punkte) um 20 Uhr in Zell begrüßt.