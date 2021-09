Nächste Enttäuschung für Zell, Blankenrath gewinnt im „Kessel“

Nächste Enttäuschung für die SG Zell/Bullay/Alf: In der Fußball-Kreisliga A Mosel verlor das Schlusslicht in allerletzter Minute im Kellerduell in Zell gegen die SG Landscheid mit 2:3. Die traurige Ausbeute der Moselaner nach sechs Spieltagen lautet null Punkte. Ganz anders der COC-Rivale SV Blankenrath: Die Hunsrücker gewannen beim SV Gonzerath mit 2:0 und feierten im sechsten Spiel den vierten Sieg. Blankenrath bleibt im Klassement mit 13 Punkten Tabellenfünfter. Spitzenreiter ist mit einer makellosen Ausbeute von 18 Zählern der SV Hetzerath.