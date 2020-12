Binsfeld

Die SG Zell/Bullay/Alf hat in der Fußball-Kreisliga A Mosel mit 3:6 (1:3) bei der SG Niederkail in Binsfeld verloren. Lokalrivale SV Blankenrath spielt erst am morgigen Dienstag (20 Uhr) beim FV Hunsrückhöhe Morbach II.