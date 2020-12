Kreis Mosel: SG Mont Royal steigt in die Bezirksliga West auf

Archivierter Artikel vom 17.05.2020, 17:36 Uhr

Die SG Mont Royal Reil/Kröv/Enkirch spielt in der kommenden Saison in der Bezirksliga West. Zusammen mit dem punktgleichen SV Zeltingen-Rachtig steigt Mont Royal nach dem Saisonabbruch als „Tabellenführer-Duo“ der A Mosel auf.

In der B Mosel 1 hat die SG Baldenau Bischofsdhron bereits einen Antrag auf eine „Einzelfall-Entscheidung“ an den Verband gestellt. Durch die beim Abbruch angewandte Quotientenregelung rutschte Baldenau von Rang eins ab. Aufsteiger ist der Zweite SV Gonzerath (ein Punkt und ein Spiel weniger – deshalb ein um 0,1 besserer Quotient), dessen Nachholspiel gegen den Dritten SG Hilscheid/ Gielert aber mehrmals abgesagt wurde. In der C Mosel 2 darf der Tabellenführer SV Blankenrath II zusammen mit der punktgleichen SG Veldenz/Burgen II in die B-Klasse hoch. bon