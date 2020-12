Kreis Mosel: Fusion und neue Klubs

Cochem

Im Fußballkreis Mosel gibt es die eine oder andere Neuigkeit, was die kommende Saison betrifft. Der SV Morbach und der SV Monzelfeld fusionieren und werden als Fußballvereinigung Hunsrückhöhe Morbach 2020 an den Start gehen. Und das mit drei Mannschaften: Die Erste spielt in der Rheinlandliga (Morbach wurde dort Fünfter), die Zweite in der Kreisliga A Mosel, in der Monzelfeld bislang allein zu Hause war und bei Abbruch auf dem letzten Platz stand, und ein Team in der B-Klasse, in der Morbachs Zweite bislang spielte und Vorletzter war. „So haben sie das beabsichtigt“, sagt Mosel-Kreissachbearbeiter Vinzenz Klein. Dass es keine SG aus den beiden Vereinen gibt, hat natürlich auch pragmatische Gründe, denn sollte die erste Mannschaft die Chance haben, in die Oberliga aufzusteigen, ginge das nur als fusionierter Verein.