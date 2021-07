Zuwachs auch im Fußballkreis Mosel nach zwei Saisonabbrüchen wegen Corona: In der am 15. August beginnenden Spielzeit gehen 71 Mannschaften aus dem Kreis Mosel auf Torejagd. Neben den sechs überkreislichen Teams (Salmrohr Oberliga, Morbach Rheinlandliga sowie Rot-Weiß Wittlich, Zeltingen, Lüxem und Mont Royal Kröv/Reil in der Bezirksliga West) sind 65 Kreisligisten am Spielbetrieb beteiligt – und damit zwei mehr als im Vorjahr.