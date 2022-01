Die Amateurfußballer in der heutigen Zeit befinden sich Anfang Januar in der Winterpause. Meisterschaftsspiele im Januar? Unvorstellbar in der heutigen Zeit. Früher war das komplett anders. Eine Winterpause gab es nicht. Die Saison ging von Mitte August bis Ende April, damit vor allem im Sommer in der Landwirtschaft „geschafft“ werden konnte.