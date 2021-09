Spontan ist meistens am besten: Und was die Hunsrücker COC-Fußballklubs SV Blankenrath, SV Strimmig und FC Peterswald-Löffelscheid in kurzer Zeit auf die Beine gestellt haben, ist aller Ehren wert gewesen. Am Freitagabend fand ein Benefiz-Blitzturnier im Blankenrather Kirchspielstadion für die Opfer der Hochwasserkatastrophe statt.