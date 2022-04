Vier Punkte hat der Tabellenviertletzte Zell derzeit Vorsprung auf die Abstiegszone (Platz 13 und 14) in der Fußball-Kreisliga A Mosel. Durch einen Sieg in Landscheid können die Zeller am 19. Spieltag einen weiteren Schritt in Richtung Klassenverbleib gehen. Lokalrivale Blankenrath empfängt am Sonntag den Vierten Gonzerath.