Monzelfeld

Der SV Blankenrath hat den Sprung an die Tabellenspitze der Fußball-Kreisliga A Mosel verpasst. Im Nachholspiel, das am Dienstagabend zugleich mit eines der letzten Spiele im Fußballverband Rheinland vor der anstehenden Corona-Unterbrechung gewesen ist, unterlag die Mannschaft von Coach Kay Nell dem FV Hunsrückhöhe Morbach/Monzelfed II in Monzelfeld mit 2:4 (0:1).