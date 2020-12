Blankenrath

Weil der Tabellenfünfte SV Blankenrath am vergangenen Wochenende einige personelle Ausfälle zu beklagen gehabt hätte, wurde die Partie in der Fußball-Kreisliga A Mosel beim Sechsten FV Hunsrückhöhe Morbach/ Monzelfeld II auf Dienstag verschoben. Anstoß ist um 20 Uhr auf dem Rasenplatz in Monzelfeld. Mit einem Sieg kann Blankenrath die Tabellenführung übernehmen. Der Erste Burgen/Veldenz hat mit 16 Punkte zwei mehr als der SVB.