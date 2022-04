Blankenrath gegen Minderlittgen: Der zweite Anlauf

Am Gründonnerstag empfängt der SV Blankenrath um 20.15 Uhr die SG Minderlittgen. Im ersten Anlauf war die Partie wegen drei Coronafällen in den Reihen des SV abgesagt worden – weil die Gäste kein Risiko eingehen wollten. Am Donnerstag wird der nächste Anlauf gestartet und dieses Mal spricht vieles dafür, dass die Partie stattfinden kann. Zumindest von Seiten der Gastgeber. Bei denen dürften nahezu alle Spieler zur Verfügung stehen. „Wobei man da natürlich immer vorsichtig sein muss“, sagt Trainer Kay Nell. Denn auch für die Partie in Niederemmel am vergangenen Sonntag war der Coach lange Zeit davon ausgegangen, dass der komplette Kader dabei ist. „Und dann war ich froh, dass ich drei Auswechselspieler hatte.“ Jens Häser und Julian Ahlert waren kurzfristig ausgefallen. Beide sollten aber nun wieder dabei sein. Und dann geht es für den SV auf dem heimischem Kunstrasen darum, alle Zweifel im Hinblick auf ein mögliches Abrutschen auf die Abstiegsränge ausräumen. „Das ist definitiv ein Spiel, das wir gewinnen möchten“, sagt der Trainer.