Blankenrath gegen Gonzerath: Nell findet es unheimlich schwer

Ein „unheimliches schweres“ Nachholspiel erwartet Blankenraths Coach Kay Nell am Mittwochabend (19.30 Uhr), wenn sein Tabellenfünfter mit dem SV Gonzerath den punktgleichen Tabellenvierten der Fußball-Kreisliga A Mosel empfängt. „Für mich gehören die unter die ersten Drei in der Klasse“, sagt der Trainer.

Und das nicht nur, weil sie mit Nico Roth (27 Tore) den besten Stürmer der Liga in ihren Reihen haben. Zwar kehren mit Sebastian Vogt, Lucas Badalow und Justus Hansen drei Spieler zurück, allerdings fehlt mindestens Keeper Marvin Hofrath coronabedingt. Der Schlussmann hatte sich am Sonntag und damit einen Tag nach dem 3:1 gegen Morbach II positiv getestet. „Da müssen wir sehen, was noch kommt“, so Nell. Nico Pies geht für Hofrath ins Tor. ter