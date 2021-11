Etwas verkehrte Welt beim COC-Duo in der Fußball-Kreisliga A Mosel, wenn man den Vorletzten SG Zell und den Sechsten SV Blankenrath nur auf die Tabellenplätze reduziert: Aber derzeit herrscht in Zell – auch nach dem 2:0 am Sonntag gegen Blankenrath – große Euphorie und viel Selbstvertrauen, währenddessen im Hunsrück – erst recht nach dem 2:9-Debakel am Mittwoch bei Landscheid – davon derzeit rein gar nichts zu spüren ist.