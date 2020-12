Simmern/Cochem

Nur vier von sieben Spielen fanden am Wochenende in der Fußball-Kreisliga A Hunsrück/Mosel statt. Und das hatte ganz unterschiedliche Gründe: Die Partie zwischen der SG Laudert und der SG Vorderhunsrück wurde wegen eines Corona-Verdachtfalls in Reihen der Gastgeber abgesagt. Das Spiel zwischen der SG Sargenroth und der SG Niederburg wurde auf Wunsch der Gastgeber verlegt – die hätten nämlich nicht ausreichend fitte Spieler auf den Platz bekommen. Und zum Aufeinandertreffen zwischen der SSG Lutzerather Höhe und der SG Biebertal/Unterkülztal kam es nicht, weil die Gäste sich samstags dazu entschieden hatten, nicht in der Eifel antreten zu wollen.