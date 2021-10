Am neunten Spieltag in der Fußball-Kreisliga A Hunsrück/Mosel gibt es in Biebern ein richtiges Derby,das ein Verfolgerduell ist: Der Tabellendritte SG Biebertal/Unterkülztal begrüßt am Sonntag (14.45 Uhr) den Vierten TuS Kirchberg II.