Zwölfter Spieltag in der Fußball-Kreisliga A Hunsrück/Mosel: Im Fokus steht ganz klar das Verfolgertreffen zwischen Morshausen und Niederburg in Gondershausen am heutigen Samstag. Zur Lage im Abstiegskampf: Momentan gäbe es die Maximalanzahl von vier Absteigern, für Lutzerath, Cochem II und Unzenberg sieht es schon ziemlich duster im Tabellenkeller aus.