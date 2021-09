Dritter Spieltag in der Fußball-Kreisliga A Hunsrück/Mosel: Eröffnet wird er am Freitagabend in Boppard – zur Eröffnung der abgespeckten Version des Weinfests, dem Weinsommer, wünschen sie sich beim SSV nach der Niederlage zuletzt natürlich einen Sieg gegen Biebertal.