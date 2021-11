Überrascht Lutzerath auch gegen Niederburg?

Die Hinrunde in der Fußball-Kreisliga A Hunsrück/Mosel ist komplett absolviert, damit hätte man bei einem Saisonabbruch eine Wertung. Meister wäre der TSV Emmelshausen II, unten gäbe es nach derzeitigem Stand d r e i Absteiger in die B-Klasse, weil aus der Bezirksliga Mitte derzeit zwei Kreis-Klubs runter müssten. Auch bei einem Kreis-Absteiger aus der Bezirksliga gäbe es drei Absteiger, bei drei Kreis-Absteigern aus der Bezirksliga das Maximum von vier Absteigern in der A-Klasse. Unzenberg (5 Punkte) und Cochem II (6) sind schon abgeschlagen, Lutzerath und Laudert (11) stehen punktgleich auf dem dritt- und viertletzten Platz. Aus dem Quartett dürften die Absteiger gefunden werden, denn der Fünftletzte Dickenschied hat schon 18 Punkte auf dem Konto.