Sechs Vereine aus dem Fußballverband Rheinland (FVR) dürfen sich über eine Auszeichnung freuen: Die Bestplatzierten des Toni-Kahl-Preises, im Rahmen dessen die Vereine mit den besten Auftritten bei Social Media prämiert wurden, sind geehrt worden. Bedingt durch die Corona-Pandemie musste geplante Preisverleihung in der Sportschule Oberwerth ausfallen, stattdessen wurden die Gewinner per Video in den Facebook- und Instagram-Kanälen des FVR bekannt gegeben.