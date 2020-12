Simmern

Neu im Spielbetrieb sind die wieder eigenständigen SV Binningen und SSV Buchholz sowie die neu gegründete Reserve der SG Kastellaun/Uhler. Gegenüber der Vorsaison können die SG Sargenroth II (B Süd), die SG Laudert II (C Süd) sowie die SG Nörtershausen II und der FC Burgen II (beide C Nord) keine Mannschaft mehr stellen. So sieht die Klasseneinteilung im Kreis Hunsrück/Mosel für die Saison 2020/21 aus: