Simmern/Cochem

Wer spielt in der nächsten Saison wo? Der Verbandsspielausschuss des Fußballverbandes Rheinland beantwortet derzeit die „Corona-Härtefälle“ aus dem Fußballkreis Hunsrück/Mosel. Danach steht fest, in welcher Spielklasse die Hunsrück/Mosel-Klubs in der kommenden Runde an den Start gehen dürfen.