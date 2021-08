Der Blick auf den dritten Spieltag in der Fußball-Kreisliga A Hunsrück/Mosel, der am Samstag (15.30 Uhr) in Biebern eröffnet wird. Ein weiteres Samstagsspiel gibt es um 18 Uhr in Lingerhahn. Die anderen fünf Partien finden am Sonntagnachmittag statt.