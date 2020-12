Dickenschied

In der Fußball-Kreisliga A Hunsrück/Mosel hat es in der Corona-Pause einen Wechsel an der Spitze der SG Dickenschied/Gemünden gegeben. Denn: Das Trainergespann Mario Paul und Stefan Melsheimer wird nicht weitermachen, wenn es irgendwann wieder mit der neuen Saison weitergeht. Der neue Coach ist aber schon gefunden: Es wird der der Mörschbacher Patrik Welches, der zuletzt als Trainer pausierte und davor bei der Reserve des SV Oberwesel tätig war.