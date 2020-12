Simmern/Cochem

Ein Trio, das nur gewinnen kann – so lautet zumindest die Bilanz für den TSV Emmelshausen II, die SG Morshausen und die SG Niederburg. Auch am vierten Spieltag der Fußball-Kreisliga A Hunsrück/Mosel behielten die drei Klubs ihre weiße Weste. Im Tabellenkeller ist nach dem Nörtershausener Sieg in Dommershausen nur noch die SSG Lutzerather Höhe ohne einen einzigen Punkt.