Simmern/Cochem

Alle sieben Partien in der Fußball-Kreisliga A Hunsrück/Mosel werden am Sonntagnachmittag um 14.30 Uhr oder 15 Uhr angepfiffen. Zwei Partien des fünften Spieltags haben es dabei in sich: Der Tabellenfünfte Kirchberg II trifft auf den Spitzenreiter Emmelshausen II – und in Niederburg stehen sich mit der einheimischen SG (3.) und der SG Morshausen (2.) die zwei heißesten Titelkandidaten gegenüber.