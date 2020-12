Archivierter Artikel vom 15.10.2020, 16:08 Uhr

Niederburg: Bislang nur negative Corona-Tests

Die Spieler der SG Niederburg/ Biebernheim/Damscheid, die einen positiven Coronafall in ihren Reihen hatten (wir berichteten), sind mittlerweile fast vollzählig auf dem Flughafen Hahn getestet worden. Und alle Test beim A-Klasse-Tabellendritten waren negativ. Der letzte Test findet am Dienstag statt, die Quarantäne endet für die meisten Spieler einen Tag später am 21.