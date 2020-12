Simmern/Cochem

Die Fußballer im Rheinland müssen sich in der kommenden Saison an weitere Neuerungen gewöhnen – und die haben nichts mit Corona zu tun: Bis runter in die Kreisligen ist ab sofort eine vierte Einwechslung erlaubt. Zudem wird ein Spieler – wie bereits in den überkreislichen Ligen praktiziert – nach einer Gelb-Roten Karte auch in der Kreisliga für ein Spiel gesperrt. Überdies haben die Spielleiter die Spielpläne von der Oberliga abwärts für die am 5./6. September beginnende Runde veröffentlicht.