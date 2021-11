In der Fußball-Kreisliga A Hunsrück/Mosel haben am elften Spieltag nur sechs Begegnungen stattgefunden: Die SG Biebertal/Unterkülztal sagte aus Personalmangel ihr Heimspiel gegen die Spvgg Cochem II ab. Die Moselaner stimmten einer Verlegung zu. Die Partie wird nun am Donnerstag um 20 Uhr in Neuerkirch nachgeholt.