Weil die SG Morshausen/Beulich/Gondershausen am ersten Spieltag das Pokalfinale gegen die SG Dickenschied/Gemünden bestritten hatte, trifft sie am Mittwoch (19.30 Uhr) im Nachholspiel der Fußball-Kreisliga A Hunsrück/ Mosel in Gondershausen auf die SG Laudert/Lingerhahn/Horn. Nach der 2:3-Niederlage bei der Kirchberger Reserve steht Morshausen unter Zugzwang.