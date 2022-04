Auch im dritten Aufeinandertreffen in dieser Saison gab es einen Sieg für die SG Morshausen/Beulich/Gondershausen: Die Mannschaft von Keven Zimmermann hat das Nachholspiel bei der SG Dickenschied/Gemünden in der Fußball-Kreisliga A Hunsrück/Mosel mit 5:2 (3:1) gewonnen und den Grundstein für den deutlichen Sieg vor allem in den ersten 45 Minuten gelegt.