Nachdem die Partie im ersten Anlauf wegen Spielermangels auf Seiten der Gäste verlegt worden war, starten die SG Morshausen/Beulich/Gondershausen und die SG Unzenberg/Sargenroth/Mengerschied am Mittwochabend (19.30 Uhr) den zweiten Anlauf in Gondershausen, um die Partie in der Fußball-Kreisliga A Hunsrück/Mosel auszutragen.