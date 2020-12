Archivierter Artikel vom 13.05.2020, 17:07 Uhr

Masburg

Masburg verpflichtet auch Louis Schneider

Der SV Masburg, aktuell Tabellenführer in der A-Klasse Hunsrück/Mosel und designierter Aufsteiger in die Bezirksliga Mitte, rüstet weiter auf: Nach Fabian Müllen, Algin Williams (beide SG Vordereifel), Erik van Moorbeeck (Spvgg Cochem) und Rückkehrer René Risser (SG Elztal) stößt ein weiterer Spieler des künftigen Ligakonkurrenten Elztal zum Kader des Trainergespanns Leo Merling und Matthias Bender: Louis Schneider streift in der neuen Saison das Masburger Trikot über. Der junge Offensivmann Schneider kann ganz vorne oder hinter den Spitzen spielen, in der aktuellen Saison traf er sechsmal.