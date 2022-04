Kreisligen: Für viele Klubs wird es ein ruhiges Osterfest, aber nicht für alle

Am Gründonnerstag stehen in der Fußball-Kreisliga A Hunsrück/Mosel und den Kreisligen B Nord und Süd sieben Partien an, bevor es am Osterwochenende weiter geht. Für viele Klubs wird es allerdings ein ruhiges Oster-Wochenende. Im Kreis-Oberhaus findet übrigens nur eine Partie statt, zwei waren geplant: Das Duell zwischen der SG Biebertal/Unterkülztal und dem SSV Boppard wurde erneut verschoben – dieses Mal auf den 18. Mai. Der Grund: Dem Gastgeber Biebertal stehen nicht ausreichend Spieler zur Verfügung. Wir blicken auf die Donnerstagspiele in den drei Ligen: