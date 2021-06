Eigentlich wollte Karl Scheid, Spielleiter im Fußballkreis Hunsrück/Mosel, mit der Meisterschaft in den Kreisligen A, B und C erst am 29. August loslegen. Da aber alle anderen acht Kreise sowie die überkreislichen Ligen im Rheinland am 15. August beginnen, startet die Meisterschaft im Kreis Hunsrück/Mosel nun auch am 15. August.