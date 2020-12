Simmern/Cochem

Zwei letzte Entscheidungen des Fußballverbandes Rheinland (FVR) waren gerade aus Sicht des Kreises Hunsrück/Mosel mit sehr viel Spannung erwartet worden – und wurden am Samstag vom FVR-Präsidium in einer außerordentlichen Sitzung in Koblenz getroffen. Die Kurzversion: Die Spvgg Cochem II darf in die Kreisliga A aufsteigen und die SG Auderath/Alflen in die Kreisliga B. Das sorgte für Jubel bei beiden Klubs und auch beim Kreis waren die Verantwortlichen zufrieden.