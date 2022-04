Nur sechs der eigentlich geplanten sieben Partien finden am Wochenende in der Fußball-Kreisliga A Hunsrück/Mosel statt. Das Spiel zwischen der SG Morshausen und der SG Bremm, das eigentlich für Samstag terminiert war, wurde verschoben, weil am Samstag die Beerdigung von Michael Heimes stattfindet, der in der vergangenen Woche nach schwerer Krankheit verstorben war.