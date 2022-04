Am 20. Spieltag in der Fußball-Kreisliga A Hunsrück/Mosel steht das Spitzenspiel zwischen dem Ersten Emmelshausen II und dem zweiten Niederburg im Blickpunkt. Gewinnt die TSV-Reserve, kann sie den Meistersekt kaltstellen. Gewinnen die Gäste, dürfte das Titelrennen bis zum letzten Spieltag am 29. Mai richtig spannend werden.